"مثنوي" يتصدر الأكثر مبيعًا في المركز القومي للترجمة خلال 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، عن قائمة الكتب الأكثر مبيعا خلال عام 2021، حيث تصدر كتاب "مثنوي" بأجزائه الستة القائمة، يليه كتاب "تاريخ اليهود في الإمبراطورية العثمانية: صفحات من التاريخ".

‎كما تضم القائمة كل من"أوديب ملكًا"، "ميديا"، "أنتيجوني"، "تاريخ العرب العام"، "تاريخ البحث النقدي التاريخي للعهد القديم "بجزئيه، "أفيجينيا في أوليس"، "معجم المصطلحات السياسية والاجتماعية روسي-عربي"، "سجون نختار أن نحيا فيها"، "الامبريالية والهوية الثقافية وكرة القدم"، "تاريخ أوروبا في العصر الحديث (1789-1950)، "الفن خبرة"، "لغز الوعي"، "علم النفس الاجتماعي للجندر"، "طه حسين من الأزهر إلى السوربون"، "ذكريات أميرة مصرية"، "الاحتجاج: مقدمة ثقافية للحركات الاجتماعية "، "الأزمات الشرقية 1768-1914)"، "فكرة الطبيعة"، "الحداثة الثورية"،"المنطق:نظرية البحث"، "مصر في القرن 19 من محمد علي إلى الاحتلال البريطاني".

وتضمنت القائمة كذلك "كيف تقرأ فيلمًا"، "الغصن الذهبي"، "أنثربولوجيا الطعام والجسد"، "موسوعة علم الإنسان"، "البحوث الكيفية في العلوم الاجتماعية"، "الولاية العربية اليونانية :الأنباط"، "أفلام مشاهدة بدقة"، "تاريخ مختصر للكون"، "اللسانيات"، "بريطانيا في فلسطين: قصة الحكم البريطاني لفلسطين "، "بحث في علم الجمال "، "مدخل و منهجيات البحث في العلوم الاجتماعية "، "مقدمة في تاريخ إسرائيل "، "رسائل النساء من مصر القديمة"، "مختارات من ديوان شمس الدين التبريزي"، "التاريخ السري لتآمر بريطانيا مع الأصوليين"، "التفسير الإبداعي للأحلام"، "التربية و التعليم عند المصريين القدماء"، "مناهج التحليل النقدي"، "علم النفس التطوري"، "أماكن صغيرة و قضايا كبيرة"، "مذكرات زوجة ديستوفيسكي"، "علم الذخائر اللغوية"، "تاريخ الأنثربولوجيا"، "تاريخ الصراع بين العلم واللاهوت في المسيحية"، "السينما والتاريخ "،"القومية العرقية وسقوط الامبراطوريات"، "في علم الكتابة"، "تاريخ الفلسفة في الإسلام" و"تاريخ شعبي للعالم "بجزئيه، وغيرهم.