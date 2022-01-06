للمصريين في المملكة.. منع دخول مقار العمل بدون الجرعة التنشيطية بداية من هذا التاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، آخر تفاصيل قرارات المملكة، والموقف الجاري بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وأعداد المصابين بالفيروس.

وأكد حنفي لمصراوي، أن الجرعة الثالثة للقاح كورونا، أصبحت إجبارية في السعودية، وأنه اعتبارًا من أول 1 فبراير 2022، ستكون إلزامية على الجميع -(تشمل المصريين)- ومن لم يحصل عليها ستُشل حركته تماما، ولن يستطيع أي مواطن التجول أو دخول مقار العمل، كون الجرعة الثالثة تظهر على تطبيق "توكلنا" بكلمة محصن تحصين كامل، غير ذلك سيكون هناك مشكلة كبيرة.

وأكد حنفي، أن جميع المصريين في المملكة حصلوا بنسبة 99% على الجرعة الثانية، وبدأت كمية كبير منهم في الحصول على الجرعة الثالثة وذلك لمن لا يـمـر عليه 6 أشهر، لافتًا إلى تطبيق الحجر المؤسسي للمعتمر الوافد الذي لم يحصل على اللقاحات المعتمدة في المملكة، على نفقته الخاصة.

وأشار إلى أن أعداد المصابين في المملكة العربية السعودية وفقا لبيان وزارة الصحة السعودية، ترتفع يوما تلو الآخر، لتسجل اليوم الخميس نحو 3 آلاف و168 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا.

وتابع حنفي: "كل يوم بنشوف زيادة في أعداد المصابين على أرض الواقع، وفقًا للمتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية والمتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية، ذكروا أكثر من مرة إننا مكن نرجع زي الأول في أي لحظة أيا كانت، وأنا من جانبي أشعر بذلك في الدخول لهذا المنحنى".