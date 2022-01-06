جمهورية الحلم والأمل.. رسائل جديدة من الرئيس السيسي في عيد الميلاد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة إلى جميع المشاركين والحاضرين، بعد وصوله إلى كنيسة كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة مساء اليوم للاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقال السيسي في زيارته للكاتدرائية: "بقول لكل المصريين إننا بدأنا في مصر بأن طريق عاهدنا فيه ربنا وعهدناكم، وبدأناه مع بعض، وإن شاء الله هنكمله مع بعض كلنا".

وأضاف: "الطريق ده زي ما بنقول كده طريق الجهورية الجديدة التي تتسع للجميع، ولنا كلنا بدون أي فرق أو تمييز للجميع.. نعيش فيها في مكان واحد جميعًا".

وتابع: وبقول للكل المصريين أوعوا حد يدخل بينا أو حد يفتنا لأنه مش هينتهي وكل ما هنكمل وهننجح.. وأنا بقول كده لأننا في أيام جميلة واحنا بنحبكم، وربنا يعينني إن أكون خادم أمين شريف للبلد ولكم ويارب يعنا على كده.

وخليني أقولكم زي ما بقول إن البلد كلها بلدنا وتسعنا كلنا، وربنا هو الحامي ويستر، أوعوا تنسوا عشان احنا موجودين في بيت من بيوت ربنا، ولازم تعرفوا إن اللي حامي البلد دي ربنا سبحانه وتعالى وندعوه ونرجوه إن يحمينا ويهدينا ويكملنا ويسبب الأسباب.

وأضاف: عاوز أقولكم أن الجمهورية الجديدة دي جمهورية الحلم والأمل، والعلم والعمل، والجمهورية القادرة وليست الغاشمة والمسالمة وليست المستسلمة والجمهورية دي هنبنيها مع بعضن وأي تحدي أو صعاب تهون لو احنا كلنا على قلب رجل واحد كلنا مع بعض، وكل عام وأنتم بخير ومصر بخير والدنيا كلها بخير، وكنت أتمنى أسلم عليكم كلكم وأهنيكم كلكم لكن ربنا يزيح عنا الجائحة ويحمينا ويحميكم.