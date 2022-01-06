السيسي من الكاتدرائية: الجمهورية الجديدة جمهورية الحلم والعلم والأمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي ويوسف عفيفي:

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب القبطي بعيد الميلاد المجيد، قائلًا "كل سنة وانتم طيبين وإن شاء الله تبقى سنة جميلة علينا كلها خير ورحمة وسلام".

وأضاف الرئيس: "بكلم كل المصريين وبقول إحنا في مصر بدأنا طريق عاهدنا فيه ربنا وعاهدناكم، وإن شاء الله هنكمله مع بعض كلنا".

وتابع: "الطريق ده طريق الجمهورية الجديدة اللي هنعيش فيها بسلام وأمان مع بعض، وبقول الكلام ده لكل المصريين.. اوعوا حد يدخل بيننا، اوعوا ح يفترق لأن كل ما هنكمل هننجح".

وردد الحضور هتاف بنحبك يا ريس وسط زغاريد، فرد قائلًا: "وإحنا كمان بنحبكم، وربنا يعينني وأكون خادم شريف ليكم، وربنا هو اللي بيحمي ويستر، وإحنا في بيت من بيوت ربنا ولازم تعرفوا أن اللي حامي البلد دي ربنا ولازم دايمًا ندعوه أن يحمينا وربنا بيسبب الأسباب".

وواصل: "الجمهورية الجديدة دي جمهورية الحلم والأمل جمهورية العلم والعمل.. الجمهورية القادرة وليست الغاشمة.. السالمة وليست المستلمة.. الجمهورية دي هنبنيها مع بعض.. وأي صعاب تهون لو إحنا دايمًا على قلب رجل واحد.. كل عام وانتم بخير والدنيا كلها بخير ومصر بخير".

واستطرد: "كنت أتمنى أسلم عليكم كلكم لكن ربنا يزيح عنا الجائحة، ووجه حديثه للبابا تواضروس" قائلًا: "كل سنة وانت طيب.. كما أشار إلى أنه يكن تقديرا واحتراما كبيرا للبابا، قائلا: الرجال توزن بالمواقف، وانتم كمان تخلوا بالكم منه".

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتهنئة البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد المجيد.

وكان في استقباله لدى وصوله، قداسة البابا تواضروس الثاني، حيث اصطحبه إلى داخل الكاتدرائية، وسط تصفيق الشعب القبطي المشارك في القداس.

وبدأ في السابعة مساء اليوم قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ومشاركة عدد من أحبار الكنيسة القبطية على رأسهم الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة.

ويشارك في القداس عدد من الوزراء والمسؤولين منهم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

كما يشارك في القداس عدد كبير من أبناء الشعب القبطي، الذبن استقبلوا البابا بالزغاريد.

وتأتي صلوات القداس بالعاصمة الإدارية هذا العام بعد غياب العام الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ ترأس البابا قداسا محدودًا العام الماضي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وشددت الكنيسة على ضرورة مراعاة التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة، موضحة أن الكنائس ستوفر وسيلة المواصلات لأبنائها ذهابا وعودة، كما سيُسمح بالذهاب بالسيارات الخاصة لمن يرغب.