شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى من الكاتدرائية: أتمنى أسلم عليكم كلكم وأهنيكم.. ربنا يحفظنا ويحفظكم من الجائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حضوره القداس الإلهى بكاتدرائية المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة ندعوا الله دائما أن يكمل لنا وهو من يسبب الأسباب مش عاوز أطول أكثر من كده بس عاوز أقولكم ان الجمهورية الجديدة هنبنيها مع بعض أي تحدى أي صعاب تهون لو كنا على قلب رجل واحد كل عام وأنتم بخير ومصر بخير والدنيا كلها بخير كنت أتمنى اسلم عليكم كلكم واحييكم كلكم ، ربنا يحمينا ويحميكم من الجائحة قداسة البابا كل سنة وانت طيب .

ويقدم ”الخليج 365” بثا مباشرا من قداس عيد الميلاد المجيد برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.، وذلك من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كان متحدث الكنيسة الأرثوذكسية، القمص موسى إبراهيم، كشف تفاصيل احتفالات عيد الميلاد للطائفة الارثوذكسية التي تحل في السابع من يناير قائلاً: أن الاجراءات والترتيبات الموضوعة تضع في مقدمتها الاجراءات الاحترازية ، وأن عدد الحضور ربما لن يصل إلى 25% من العدد الكلي للكنيسة، بالإضافة لتطبيق الاجراءات الاحترازية بكل دقة ويجب على أبناء الكنيسة ارتداء الكمامات، حيث إنه تم ترتيب المقاعد لضمان التباعد بين المصلين.

وأوضح أن فرق الكشافة ستتولى عملية الاشراف على تطبيق الاجراءات الاحترازية، حيث سيتم الدخول بنظام والخروج أيضاً بما يضمن التطبيق الامثل للاجراءات الاحترازية، مؤكدا أن هذه الاجراءات وتحديد طاقة استيعابية للمصلين في قداس عيد الميلاد هدفه الرئيسي ضمان التطبيق الأمثل للضوابط الاحترازية وأن الإجراءات ستعمم على جميع الكنائس والارشادات قائلاً: "نفس المبدأ حيث سيكون الحضور في الكنائس بنسبة تضمن التباعد الاجتماعي وإحنا عارفين أننا كمصريين في احتفالات الأعياد وبالذات الصلوات على الحضور بكثافة كبيرة وبالتالي كافة الكنائس والإرشادات على مستوى الجمهورية عملت نظام حجز بما يضمن تطبيق الاجراءات الاحترازية