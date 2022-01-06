شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يصل كاتدرائية ميلاد المسيح لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وبدأ قداس عيد الميلاد المجيد برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، أقباط مصر بالخارج، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث قال الرئيس السيسي، في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس: "الإخوة والأخوات أقباط مصر بالخارج.. إنه لمن دواعي سروري أن أبعث إليكم بأخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد".