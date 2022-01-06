شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تغلق مصنع كلور يستخدم مواد تمثل خطرا على البيئة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت محافظة الجيزة من ضبط مصنع غير مرخص به كميات كبيرة من مادة الكلور غير الصالحة للاستخدام وغير مطابقة للمواصفات تمثل خطراً على مستخدميها، وذلك بمنطقة القصبجي بحي جنوب الجيزة فى إطار الحملات الرقابية التي تنفذها محافظة الجيزة بالتعاون مع الأجهزة المعنية لضمان سلامة المواطنين والمنتجات التي يتم تداولها.

وقد قامت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب وبالتعاون مع مباحث التموين بغلق وتشميع المصنع ومصادرة محتويات المكان وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية لما يحويه المصنع من مواد تمثل خطورة علي المنطقة المحيطة به، نظرا لعدم استيفاءه أى اشتراطات للحماية والسلامه المدنيه والاشتراطات البيئية والصحية ويستخدم مواد سريعه الاشتعال وتمثل خطورة علي البيئة.