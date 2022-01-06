الداخلية تكشف تفاصيل نشر مقاطع فيديو لشخص وزوجته بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة ترويج ونشر مقاطع فيديو خاصة بأحد الأشخاص وزوجته بالقاهرة، وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

تلقي قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص ، وزوجته – مقيمان بدائرة القسم يفيد بإكتشافهما نشر مقاطع فيديو خاصة بهما ، وماقررته الزوجة بتوجهها لأحد محال صيانة الهواتف المحمولة بدائرة القسم لصيانه هاتفها المحمول ، إلا أنهما فوجئا عقب ذلك بنشر مقاطع الفيديو على النحو المشار إليه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عامل بمحل الهواتف المشار إليه – وآخر مقيمان بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما أقر الأول بتحصله على مقاطع الفيديو من هاتف السيدة المذكور حال قيامه بصيانته ، وإرسالها للثانى الذى قام بترويجها ونشرها ، بفحص هواتفهما تبين إحتوائها على المقاطع المشار إليها.

بإستدعاء المبلغان تعرفا عليهما وإتهماهما بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.