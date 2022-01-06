اتهام طالب بابتزاز قاصر في الهرم.. والمتهم: "محصلش.. كله برضاها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على طالب لاتهامه بابتزاز قاصر لإقامة علاقة غير شرعية معها.

تلقى اللواء سامح الحميلي نائب مدير أمن الجيزة إشارة من مأمور قسم الهرم بتلقيه بلاغ من شخص حضر رفقة ابنته "16 سنة" القاصر يتهم أحد الأشخاص بابتزاها بصور خاصة، وتهديدها بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حال عدم امتثالها لطلبه بممارسة الجنس معه.

شكل اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، فريق بحث ترأسه العقيد محمد الصغير تنسيقا مع مباحث تكنولوجيا المعلومات توصلت إلى هوية المتهم وأمكن ضبطه بالهرم.

المتهم نفى ابتزازه للفتاة مؤكدا حصوله على الصور من الفتاة نفسها "كله برضاها"، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.