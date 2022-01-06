بث مباشر.. البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

بدأ منذ قليل قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ومشاركة عدد من أحبار الكنيسة القبطية على رأسهم الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة.

ويشارك في القداس عدد من الوزراء والمسؤولين منهم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

كما يشارك في القداس عدد كبير من أبناء الشعب القبطي، الذبن استقبلوا البابا بالزغاريد.

وتأتي صلوات القداس بالعاصمة الإدارية هذا العام بعد غياب العام الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ ترأس البابا قداسا محدودًا العام الماضي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وشددت الكنيسة على ضرورة مراعاة التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة، موضحة أن الكنائس ستوفر وسيلة المواصلات لأبنائها ذهابا وعودة، كما سيُسمح بالذهاب بالسيارات الخاصة لمن يرغب.