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توقف برنامجي "الحكاية" و"كلمة أخيرة" بعد إصابة عمرو أديب ولميس بفيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

تسببت إصابة الإعلامي عمرو أديب، وزوجته الإعلامية لميس الحديدي في توقف برنامجي "الحكاية" مع عمرو أديب على قناة "MBC" مصر، وبرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه لميس الحديدي على قناة أون.

وتأتي تلك الخطوة لحين تماثلهما للشفاء من فيروس ، على أن يُستأنف البرنامجان مرة أخرى عقب ذلك.

وأعلن الإعلامي عمرو أديب، اليوم، إصابته وزوجته الإعلامية لميس الحديدي بفيروس كورونا، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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