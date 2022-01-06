الأزهر يهنئ حسن الشافعي لفوزه بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تقدم الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى الدكتور حسن الشافعي، عضو هيئة كبار العلماء، رئيس اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية، عضو مجلس حكماء المسلمين، بمناسبة حصوله على جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام لعام 2022.

وأكد الأزهر في بيان له، الخميس، أن حصول الدكتور حسن الشافعي على الجائزة هو تتويج لنتاجه العلمي المستفيض، وأعماله التي بذلها لخدمة الإسلام واللغة العربية، وتكليل لجهود كبيرة خلال تاريخ طويل حافل بالعطاء وخدمة طلاب العلم، وأن هذا التكريم قد صادف أهله.

ودعا الأزهر الشريف، الله عز وجل أن يرزق الدكتور حسن الشافعي موفور الصحة وتمام العافية.