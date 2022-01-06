كيف تحصل على مياه الشرب بعد قطعها في 8 مناطق بالجيزة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت شركة مياه الشرب بالجيزة انقطاع مياه الشرب عن مناطق: (كفر غطاطي - حدائق الأهرام القديمة - شارع فيصل من اللبيني للمنصورية ومتفرعاته - كوم بكار - عزبة جبريل - كفر نصار) لمدة 8 ساعات، اعتبارًا من الساعة 12 مساء غد الجمعة وحتى الساعة 8 صباح يوم السبت 8/1/2022.

وقالت محافظة الجيزة، إن إن الشركة، أرجعت سبب انقطاع المياه، إلى أعمال تنفيذ المشروع القومي لمترو الأنفاق بالمحافظة، الأمر الذي يتطلب خفض منسوب خط المياه قطر 600 مم بطريق المنصورية.

وأوضحت المحافظة في بيان، أن الشركة، ستوفر سيارات مياه محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة، وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.

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