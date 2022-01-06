مصادر كنسية: إجراء مسحة كورونا للمشاركين في قداس الميلاد بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

كشفت مصادر كنسية مسؤولة، أنه تم إبلاغ كافة الأساقفة والكهنة والشمامسة المشاركين في قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، بإجراء مسحة للأنف قبل انطلاق قداس عيد الميلاد مساء اليوم.

وأوضحت المصادر لـ"الخليج 365" أنه من المقرر أن تكون تلك المسحات استثنائية وستظهر نتيجتها على الفور عقب إجراءها قبيل المشاركة في قداس العيد.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الخميس، صلوات قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تأتي صلوات القداس بالعاصمة الإدارية هذا العام بعد غياب العام الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ ترأس البابا قداسًا محدودًا بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وفي هذا السياق، استعدت كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، لاحتضان قداس عيد الميلاد هذا العام، حيث تواصلت أعمال التشطيبات النهائية بها لاستقبال قداس العيد برئاسة البابا تواضروس، ومشاركة عدد من أحبار الكنيسة على رأسهم الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، وعدد من أساقفة العموم، وكذلك حضور الشعب القبطي.

وشددت الكنيسة على ضرورة مراعاة التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة، موضحة أن الكنائس ستوفر وسيلة المواصلات لأبنائها ذهابا وعودة، كما سيُسمح بالذهاب بالسيارات الخاصة لمن يرغب.

ولفتت الكنيسة، إلى أن أبواب الكاتدرائية ستفتح اعتباراً من الخامسة مساءً، على أن يبدأ القداس في الساعة السابعة وينتهي بعد منتصف الليل.

وحذر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، من مخاطر فيروس كورونا المستجد ولا سيما في ظل وجود المتحور الجديد (أوميكرون) وشدد من خطورة الإصابة التي قد تؤدي إلى الوفاة.

كما حذر البابا من الاختلاط والتزاحم بالالتزام بكافة الإجراءات الصحية الهامة خلال فترة الأعياد.

وأضاف: "علينا في فترة الأعياد المقبلة وكثرة الخروج بأن نلتزم بكافة الإجراءات الاحترازية الضرورية، وربنا يشفي المصابين ويحافظ على صحة الجميع".

وطالب قداسة البابا الجميع بضرورة اتخاذ الاحتياطات الاحترازية، وقال: "يجب أن ننتبه ونحافظ على نفوسنا بالغذاء السليم خاصةً مع بدء فصل الشتاء، لأن كما يقول العلماء أن أعراض هذا المتحور هي أعراض شديدة وتشتد بعد يوميْن من الإصابة".