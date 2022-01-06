شكرا لقرائتكم خبر عن "الشباب والرياضة": المؤتمر الوطني للنشء يصل محافظة البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت شعار "بناء جيل"، تواصل وزارة الشباب والرياضة فعاليات المؤتمر الوطني الأول للنشء الذي تنفذه الوزارة للطلائع في العمرية من 12 إلى 17 عاماً على مستوى المحافظات بمشاركة مختلف مراكز الشباب في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

تشهد مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر فعاليات المؤتمر من خلال إقامة عدة أنشطة للشعب الكشفية والرياضية والفنية والمسرح بمركز شباب سفاجا ومركز شباب الغردقة، فضلاً عن لقاء حواري يجمع مجموعة مع النشء مع اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة الغردقة، والدكتورة عزة الدري رئيس الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة وهي الإدارة المعنية بتنفيذ المؤتمر، وايمان عثمان مدير عام إدارة الموهوبين، وهالة عثمان مدير عام إدارة البرامج، وفراج عبد المقصود مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحري الأحمر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والوزارة.

يأتي تنفيذ المؤتمر في ضوء الحرص علي تأهيل وتدريب النشء علي مجموعة من المهارات اللازمة لصقل وبناء الشخصية والتي تؤهلهم إلى المشاركة في الأنشطة العامة بما يسهم فيه خدمة المجتمع المحيط بهم، ومناقشة مختلف القضايا والتحديات، وآليات مواجهتهم في إطار من التوعية.

من جانبه، لفت الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلي دور المؤتمر في خلق حالة من الحراك علي مستوي الأنشطة، والمناقشات الحوارية مع النشء علي مستوي جميع محافظات الجمهورية تنفيذاً لفعاليات المؤتمر ، والإقبال المميز من النشء للمشاركة في الفعاليات المتنوعة التي يتضمنها المؤتمر، مشيراً إلي اهتمام الوزارة بتنفيذ برنامج المؤتمر وفق الجدول الزمني في جميع المحافظات، والحرص علي مشاركة واستفادة أكبر عدد من أبناء مصر من المؤتمر.

أضاف الوزير أن المؤتمر الوطني للنشء يستهدف تنمية وعي ومدارك النشء وتنمية مهاراتهم وهو ما يتماشي مع سياسة ورؤية الوزارة التي ترتكز علي صقل مهارات النشء والشباب وتنمية مهاراتهم، مبيناً أن الوزارة تقوم بتنفيذ سلسلة من البرامج والمشروعات المتنوعة للنشء والشباب من أجل تحقيق تلك الرؤية.

يذكر أن المؤتمر الوطني للنشء تُقام فعالياته بكافة محافظات الجمهورية بواقع أربعة مؤتمرات لكل محافظة، ومؤتمر قومي علي مستوي كل محافظة، ومؤتمر قومي عام لجميع المحافظات، وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات تتمثل في وزارة التربية والتعليم، وزارة الاتصالات، وزارة الثقافة، وزارة الدولة للإعلام، وزارة التخطيط، الشئون المعنوية، الدفاع الشعبي والعديد من الجهات المتخصصة في محاور المؤتمر المختلفة من مؤسسات المجتمع.

ويناقش المؤتمر مجموعة من المحاور منها: "الأسرة المصرية وحقوق الطفل، القيم المجتمعية، إنجازات الدولة المصرية، الأمن السبرانى، الرياضة وبناء الشخصية، رؤية مصر 2030، الثقافة والفنون، الحوار وتقبل الآخر، بناء الوعى ومكافحة الشائعات ودور النشء فى المجتمع"، بحضور عدد من الضيوف والمتحدثين في المجالات المختلفة، يعقبها تنفيذ مؤتمر قومي يضم المتميزين من النشء بالمحافظات المختلفة ويحضره كبار الشخصيات المتخصصة في المجالات المختلفة المستهدفة في مؤتمر ختامي.