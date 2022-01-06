شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الأسقفية مهنئًا البابا تواضروس بعيد الميلاد: دمت عنوانا للمحبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بعيد الميلاد المجيد

وقال رئيس الأساقفة في تهنئته للبابا تواضروس: دمت عنوانًا للمحبة الأخوية بين الجميع، مقدمًا تهنئنه للأقباط الأرثوذكس أيضًا.

وأكد رئيس الأساقفة إن ميلاد السيد المسيح مناسبة سعيدة نتذكر من خلالها قيم المحبة المسيحية والتواضع التي جاء بها طفل المزود ليغير بوجوده البشرية كلها ويصنع تاريخًا جديدًا أساسه المحبة والرحمة

في نفس السياق، فإن رئيس الأساقفة قد كلف رعاة وقساوسة الكنائس الأسقفية في كافة المحافظات بتبادل التهنئة مع الكنائس الشقيقة التي تحتفل بالعيد وفقا للتقويم الشرقي إذ هنأ القس ديفيد عزيز عميد الكاتدرائية الأسقفية بالإسكندرية قساوسة وقيادات الكنيسة القبطية هناك كما هنأ القس يشوع بخيت العميد المساعد لكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك الكنائس القبطية في المنطقة.