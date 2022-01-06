شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن فى ذكرى اقتحام الكونجرس: لا تدفنوا الحقيقة.. المقتحمون لم يكونوا سياحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس بايدن إن الأمريكيين بحاجة إلى مواجهة حقيقة أعمال الشغب فى 6 يناير 2021 فى الكابيتول من أجل التعامل مع ما حدث.

وقال بايدن "لم تكن هذه مجموعة من السياح. كان هذا تمردًا مسلحًا. لم يكونوا يتطلعون إلى دعم إرادة الشعب. كانوا يتطلعون إلى إنكار إرادة الشعب"، وأضاف: "لا تدفنوا الحقيقة" بشأن 6 يناير

وأشار إلى إن الأمريكيين جميعًا شاهدوا أحداث ذلك اليوم - حشدًا من المشاغبين يحطم النوافذ ويهاجم الضباط ويخرق مبنى الكابيتول، وقال: "هذا لا يتعلق بالتعثر فى الماضى. هذا يتعلق بالتأكد من عدم دفن الماضى. هذا هو السبيل الوحيد للمضى قدمًا. هذا ما تفعله الدول العظيمة. إنهم لا يدفنوا الحقيقة. إنهم يواجهوها".

ويأتى الخطاب وسط سلسلة من الفعاليات التى يتم التجهيز لها من قبل رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى فى الذكرى الأولى للتمرد الذى شهد اقتحام حشد من أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمبنى الكونجرس فى محاولة لمنع التصديق على فوز بايدن فى الانتخابات الرئاسية. وتشمل الفعاليات دقيقة صمت فى مجلس النواب وصلاة على أبواب الكابيتول.