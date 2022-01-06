شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: "لو دورنا على شعب بأصالة وحلاوة المصريين مش هنلاقى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن أصالة الشعب المصري لا تتواجد بأى شعب آخر، مضيفا: " لو دورنا على شعب في العالم يكون بأصالة وحلاوة المصريين مش هنلاقي".

وأضاف بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في برومو حوار مع الإعلامية درية شرف الدين ويذاع قريبا عبر التليفزيون المصري، أن أغنية "فيها حاجة حلوة"، من الأغاني الجميلة، معلقا: " بس فيها حاجات حلوة مش حاجة واحدة بس".

وردًا على سؤال، لماذا يتوقف الراهبات عند مرحلة معينة؟، قال قداسة البابا:" لأن السيد المسيح اختار تلاميذه من الرجال".