شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تشدد على أصحاب الأمراض المزمنة اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن أصحاب الأمراض المزمنة أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، مطالبة بالحرص علي اتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية الكاملة منعا للعدوى.

وأكدت أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، مؤكدًا أن إجمالي العدد الذى تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 389454 من ضمنهم 323913 حالة تم شفاؤها، و 21863 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.