شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف أعمال النظافة بمحيط الكنائس فى القاهرة استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثفت محافظة القاهرة أعمال النظافة والتجميل بالشوارع والحدائق، استعدادا للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مع تكثيف النظافة بمحيط الكنائس، وذلك من خلال هيئة النظافة وشركات النظافة بالقاهرة، وتزيين الميادين العامة.

وفى السياق ذاته، نفذت هيئة النظافة وشركة "انفيروماستر" المسئولة عن نظافة شرق القاهرة، أعمال غسيل مداخل الكنائس، وتزيين الشوارع بمحيط الكنائس، ضمن استعدادات المحافظة لعيد الميلاد المجيد، كما تم الدفع بسيارات فنطاس لغسيل الأرصفة والشوارع بعد كنسها.

كما رفعت محافظة القاهرة كفاءة الميادين الرئيسية، كما تم تزيين ميدان الكوربة بمصر الجديدة ووضع شجرة الكريسماس المضيئة به بالتنسيق مع المجتمع المدنى، وتزيين وتجميل الميدان.

وفى السياق نفسه، كلف اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء، وهيئة النظافة بتكثيف النظافة بمحيط دور العبادة وبرفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الميلاد المجيد 7 يناير المقبل، واحتفالات رأس السنة، موجها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والأقسام الشرطية، لتأمين دور العبادة المسيحية، كما وجه محافظ القاهرة، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمحيط دور العبادة المسيحية من كنائس وأديرة.