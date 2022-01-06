شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين: استراتيجية مصر 2030 سوف يتم الانتهاء من أغلبها خلال 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، إن هناك العديد من المشاكل التى عانى منها المهندسين بشكل مستمر فيما قبل 2018، بشأن ملف إسكان المهندسين، والتى لطالما كانت شوكة في ظهر النقابة، في مختلف المدن ومشروعات الإسكان الخاص بالنقابة.

وأكد ضاحي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر النقابة العامة للمهندسين، أن هناك أكثر من 30 مخالفة بشأن إسكان المهندسين، مشيراً إلى أن أعضاء بالمجلس السابق حرروا عدد من الشكاوى بخصوص أرض ابو الفدا.

وأضاف: أن ما حدث خلال السنوات السبعة الماضية لم يحدث من قبل، بفضل القيادة السياسية التي عملت على ضرورة تحقيق الرفاهية للشعب خلال فترة زمنية قصيرة، وذلك من خلال استراتيجية مصر 2030، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية سوف يتم تنفيذ اغلبها في عام 2025، وهذا بفضل المهندسين وجهودهم الكبيرة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أنه بالنسبة لمزاولة المهنة، كنا حريصين على تغيير لائحة مزاولة المهنة حتى تتناسب مع متغيرات التطورات التي تعمل عليها النقابة بشكل كبير بمت يتوافق مع الشارع المصري.

وتابع: أصبح لنا دور قومي لتدشينه لشباب المهندسين، وخريجي كليات الهندسة، وذلك من خلال تقديم العديد من فرص التدريب ومنحهم وظائف محتلفة، موضحاً، أنه حرص على التعاقد مع 4 جهات مختلفة في الدولة، وتم الحصول على 1000 منحة تدريبية في التحول الرقمي لشباب المهندسين، من 3 جهات عالمية، يتم من خلالها الحصول على رخصة مزاولة المهنة، وقمنا بعمل ملتقى توظيفي لايجاد فرص عمل للمهندسين حديثي التخرج.