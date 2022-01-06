بالفيديو.. افتتاح وبدء تشغيل المقر الجديد لمديرية أمن القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية فيديو يرصد افتتاح وبدء تشغيل المقر الجديد لمديرية أمن القاهرة.

وكان قد شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي بمرافقه محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وقيادات الداخلية، افتتاح المقر الجديد لمديرية أمن القاهرة، بمدينة القاهرة الجديدة.

وخلال تفقده لمختلف الإدارات بمديرية أمن القاهرة، شاهد رئيس الوزراء فيلماً تسجيلياً تعرف من خلاله على مراحل إنشاء المقر، ومكوناته، والخدمات التي يقدمها، ثم تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه عددا من تلك الإدارات بالمقر الجديد، الذي تم تزويده بأحدث الوسائل والتطبيقات التكنولوجية بطريقة عصرية متطورة في ضوء رؤية الوزارة للتحديث والتطوير وميكنة العمل بمختلف الإدارات تماشيا مع التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة، في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، حيث تفقد غرفة إدارة الأزمات للتعرف على أسلوب تعاملها مع الأحداث الطارئة وطريقة الاستجابة والتعامل الفوري مع تلك الأحداث، كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه المركز الإعلامي المدعم بأحدث الوسائل التي تمكنه من أداء مهامه في نشر البيانات التي تهم المواطنين بمختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وتصحيح المعلومات المغلوطة، كما شملت الجولة التفقدية غرفة عمليات نجدة القاهرة التي تم تحديثها وفق أحدث الوسائل التكنولوجية من أجل تقديم خدمة فائقة للمواطنين.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الصرح الأمني الجديد يعزز قدرات الدولة على فرض مظلة تأمين متكاملة تغطي كافة أرجاء العاصمة لخدمة المواطنين، ويقدم العديد من الخدمات وفق أحدث التقنيات في إدارة العمل الأمني.

وخلال الافتتاح تمت الإشارة إلى أن المقر تم تنفيذه بمدينة القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، ليكون بعيداً عن الازدحام، وذلك وفقاً لأحدث الطرز المعمارية لتواكب التطورات المتسارعة فى متطلبات العمل الأمني، بإجمالي مساحة تصل لنحو (30442 م2).

يضم المقر 5 مباني رئيسية: مبنى رئاسة قطاع أمن القاهرة، به غرفة إدارة الأزمات، وقاعة الإجتماعات الكبرى، ثم مبنى الإدارة العامة لمباحث القاهرة ويشتمل أيضاً على إدارة العنف ضد المرأة، إلى جانب مبنى الإدارات النوعية وبه إدارة تنفيذ الأحكام، وإدارة المعلومات والحاسب الآلى، وإدارة التخطيط والمتابعة، وكذا مبنى الإدارة العامة لشرطة النجدة، وبه غرفة عمليات النجدة، فضلاً عن مبنى لإعاشة الجنود.