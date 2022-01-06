شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات الاستعلام عن مدة الاشتراك فى التأمين الاجتماعى إلكترونيا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الاستعلام عن العديد من الخدمات للمؤمن عليهم من خلال الموقع الإليكتروني للهيئة ومنها خدمة الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي والأجور الخاصة بكل مدة.

الخليج 365 ينشر إنفوجراف عن كيفية الاستعلام عن مدة الاشتراك في التأمين الاجتماعي في نقاط محددة.