شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 28 سيارة إسعاف شاركت فى حادث طريق "السحنة - الجلالة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان مشاركة 28 سيارة إسعاف في الحادث الذي وقع اليوم على طريق "السخنة - الجلالة"، مؤكدة أن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب 45 آخرين بحادثين وتم نقلهم إلى مستشفى السويس العام.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن المصابين حالتهم مستقرة حاليا، وتم تلقيهم الرعاية الصحية الكاملة في المستشفى، مشيرة إلى أنه تم توفير كافة المستلزمات الطبية وأكياس الدم وكذلك الفرق الطبية اللازمة للتعامل مع الإصابات.

كانت غرفة عمليات مديرية أمن السويس قد تلقت إخطارا من قوات تأمين الطرق بوقوع حادثين بطريق السخنة - الجلالة، الأول كان انقلاب ميني باص وأسفر عن إصابة 45 شخصا ، اما الثاني بنفس التوقيت انقلاب ونش بدون لوحات معدنية وأسفر عن مصرع شخصين.

ومن جانبه، صرح الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة في السويس بأن المديرية أعلنت حالة الطوارئ بالمستشفى العام لاستقبال المصابين لتلقي العلاج وفتح غرفة العمليات للحالات واستدعاء جميع الأطباء لقسم الطوارئ، وتم نقل المتوفين إلى مشرحة السويس العام.