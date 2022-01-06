شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة ينظم اليوم 378 رحلة جوية لنقل حوالى 48 ألف راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينقل مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس، حوالى 48 ألف راكب على مدار 24 ساعة، وذلك على متن 378 رحلة جوية سفر ووصول إلى عدة وجهات مختلفة، وقالت مصادر إن المطار سيستقبل اليوم 189 رحلة على متنهم 23346 راكبا، فى حين يغادر من المطار على مدار اليوم 189 رحلة على متنهم 24520 راكبا.

وحسب المصادر فإن وجهات السفر تشمل "نيويورك ولندن وباريس وفرانكفورت وميونخ وموسكو وجوانزو وأثينا وروما والبحرين والكويت وليبيا وتونس واسطنبول وبوخارست والدوحة وأمستردام ودمشق وأكرا والبحرين وجدة والمدينة وإنجمينا وأديس أبابا ونيروبى ولاجوس وبغداد وبيروت وعنتيبى ودبى والشارقة وأبوظبى وعدن ورأس الخيمة وتونس".

فى حين تكون وجهات رحلات الوصول "نيويورك ولندن وباريس وفرانكفورت وموسكو وأمستردام وفيينا والكويت وليبيا ودبى والدوحة والبحرين وأبوظبى واسطنبول وأديس أبابا وأثينا ولاجوس وأكرا والرياض والشارقة وسيئون وبيروت وأبوظبى وعدن وبيروت".

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولية جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى.