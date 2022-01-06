شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطوات استخراج اشتراك المترو للجمهور والطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 فى نقاط خطوات استخراج اشتراك المترو للجمهور العادى والطلاب والأوراق المطلوبة لاستخراج كل نوع من هذه الاشتراكات خلال التقرير التالى:

1ـ التوجه لأقرب مكتب اشتراكات من المكاتب المتاحه بمحطات المترو المختلفة.

2ـ شراء االمناسبة للإشتراك طبقاً للوظيفة.

3ـ ملئ الإستمارة بالبيانات المطلوبة مثل محطة القيام والوصول والاسم والوظيفة مع وضع عدد 2 صورة شخصية علي الإستمارة.

4ـ ختم الإستمارة من جهة العمل التابع لها .

5ـ تقديم الإستمارة إلي مكتب الإشتراكات مرفق به صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة شهادة الميلاد الكمبيوتر لمن دون 16عام .

6ـ اشتراكات الجمهور يتم استخراجها بدون ختم.

7ـ استخراج الاشتراك للطلبة يستلزم شراء استمارة طلبة ووضع عدد 2 صورة شخصية مع ختم واعتمادة الإستمارة من شئون الطلاب من المدرسة أو الكلية أو المعهد التابع له.

8ـ خلال استخراج اشتراك الطلاب يستلزم إرفاق باللإستمارة صورة بطاقة الرقم القومى أو شهادة ميلاد الطالب وصورة إيصال المصاريف أو صورة كارنية السنة الدراسية الحالية أو السابقة .

9ـ يستخرج الاشتراك من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراستة فقط .

10ـ يستخدم الإشتراك لحاملة فقط حتى لا تعرض نفسك لغرامة مالية.