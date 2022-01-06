شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخصين وإصابة 45 آخرين فى حادثين بطريق "السخنة - الجلالة" بالسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقي شخصان مصرعهما وأصيب 45 آخرين بحادثين على طريق "السخنة - الجلالة"، اليوم الخميس، وتم نقلهم إلى المستشفى العام .

كانت غرفة عمليات مديرية أمن السويس قد تلقت إخطارا من قوات تأمين الطرق بوقوع حادثين بطريق السخنة - الجلالة، الأول كان انقلاب ميني باص وأسفر عن إصابة 45 شخصا ، اما الثاني بنفس التوقيت انقلاب ونش بدون لوحات معدنية وأسفر عن مصرع شخصين.

ووجه الدكتور محمد طنطاوي رئيس مرفق الإسعاف في السويس 20 سيارة إسعاف لنقل المصابين من مكان الحادث إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج .

ومن جانبه، صرح الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة في السويس بأن المديرية أعلنت حالة الطوارئ بالمستشفى العام لاستقبال المصابين لتلقي العلاج وفتح غرفة العمليات للحالات واستدعاء جميع الأطباء لقسم الطوارئ، وتم نقل المتوفين إلى مشرحة السويس العام.