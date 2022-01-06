شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا للزحام.. نفق طريق الواحات الجديد يُنهى أزمة تكدس السيارات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسة تلفزيون الخليج 365، فتح الحركة أمام السيارات بنفق طريق الواحات، بمدينة 6 أكتوبر، وطول النفق يلغ حوالي 800 متر، وعرض 16 مترًا بواقع 4 حارات مرورية، ويخدم القادم من طريق الواحات والمتجه إلى الطريق الدائري.

ويعمل النفق علي إنهاء الزحام الذي كان يشهده ملف طريق الواحات أمام حي الأشجار، والمؤدي للطريق الدائرى.

وكان جهاز أكتوبر قد أكد أن: "الهدف من تنفيذ هذه الأعمال تخفيف الكثافات المرورية داخل المدينة، ونقل الشاحنات وربط المدينة بالمحافظات المجاورة لها وحرصًا على سلامة مستخدمي الطريق".