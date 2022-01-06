شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تكرم العاملين بخدمة المواطنين: حققوا إنجازا 100% فى الرد على الشكاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بصرف مكافأة قدرها نصف شهر من الأجر الأساسي لجميع العاملين بالإدارة العامة لخدمة المواطنين، نظرًا لما بذلوه من جهد في الرد على الشكاوى والاستجابة السريعة لها .

وذكر بيان للوزارة اليوم ، أن نسبة الرد على شكاوى المواطنين خلال عام 2021م بلغت نسبة 100 % وفق البيان المرفق من البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء .

وأطلقت وزارة الأوقاف، في أبريل الماضي، مبادرة جديدة للرد على شكاوى واستفسارات المواطنين، بعنوان "انت تسأل ووزير الأوقاف يجيب"، حيث خصصت الوزارة رابطا نشرته عبر الصفحة الرسمية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وقالت الوزارة إنه من شروط قبول الشكوى، أن تكون الشكوى جدية ومؤيدة بالمستندات، ومرفق بها صورة من بطاقة الرقم القومي للشاكي، ورقم هاتفه الشخصي للتواصل، مؤكدة أنه في حالة التجاوز في العرض أو الإساءة لأي شخص أو جهة أو تقديم معلومات غير صحيحة، سيتم اتخاذ الإجراء اللازم قانونًا.