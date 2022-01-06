محافظ القاهرة يشهد احتفال الأرمن الأرثوذكس بعيد الميلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، احتفال الأرمن الأرثوذكس بعيد ميلاد السيد المسيح برئاسة الأسقف أشود مناتسكانيان مطران الأرمن الأرثوذكس بمصر وذلك بكنيسة الأرمن الأرثوذكس بشارع رمسيس.

وقدم محافظ القاهرة تهنئته بالعيد مشيدًا بروح الود والمحبة التي تربط بين عنصري الأمة، مؤكدًا على أن الإحتفالات التي تملأ الوطن توجه رسالة للعالم بأن مصر هي بلد الأمن والأمان.

كان محافظ القاهرة قد أصدر تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات في محيط الكنائس، استعدادا لاحتفالات الأخوة الأقباط بأعياد الميلاد.

كما طالب محافظ القاهرة برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة.

وشدد المحافظ على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أي سيارات بمحيط الكنائس.