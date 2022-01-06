احضر منتدى شباب العالم من البيت.. منصة افتراضية جديدة للمشاركة عن بعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تنطلق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022.

وفي إطار حرص منتدى شباب العالم على إتاحة الفرصة لمشاركة جميع من لم يتمكنوا من الحضور، أعلنت إدارة المنتدى عن إطلاق منصتها التفاعلية للمشاركة في فعاليات المنتدى عن بعد.

تهدف المنصة إلى إتاحة الفرصة لجميع المهتمين بمتابعة جميع فعاليات وأنشطة المنتدى بالإضافة إلى المشاركة في ورش العمل الخاصة بالمنتدى بما يساعد على خلق مناخ تفاعلي بين جميع المشاركين، كما تتضمن المنصة معلومات عن المنتدى وأجندة الأحداث والمتحدثين، فضلاً عن إمكانية المشاركة افتراضياً في المنتدى من خلال قائمة "شارك المنتدى online" عبر التسجيل بالإيميل فقط.

ولأول مرة تستخدم هذه التقنية المنتديات من هذا النوع، حيث تتيح المنصة للمستخدمين إمكانية جمع النقاط مع كل استخدام للموقع من خلال نظام النقاط التفاعلية، حيث يتم منح نقاط عن كل مشاركة في فعاليات المنتدى، ويمكن الاستفادة من مجموع النقاط في التقاط صورة تذكارية خاصة باستخدام تقنية "photo booth".

ويمكن زيارة الموقع الجديد والقيام بتجربة ثرية من خلال الرابط التالي: اضغط هنا