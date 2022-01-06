تعطل موقع امتحانات المصريين بالخارج.. قرار من التعليم بشأن مصير الطلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم مد فترة التسجيل على الموقع الإلكتروني لامتحانات أبناء المصريين في الخارج للعام الدراسي (2021 - 2022) لمدة شهر بدءا من موعد إعادة تشغيل الموقع.

جاء ذلك بعد تعطل الموقع الإلكتروني لامتحانات أبناء المصريين في الخارج.

وقالت الوزارة، إنه تم إيقاف الموقع الإلكتروني لامتحانات أبناء المصريين في الخارج للعام الدراسي (2021 - 2022) من قبل القائمين عليه لإصلاح الأعطال والتيسير على أولياء الأمور.

وأضافت: نظرا لبدء التسجيل على الموقع وكثرة الضغط المستمر على الموقع من جميع دول العالم، مما أدى إلى ظهور عدة مشكلات تقنية أدت إلى تعثر أولياء الأمور في التسجيل.

​