إخماد حريق في شقة سكنية بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق اندلع في شقة سكنية بأكتوبر دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة اللهب من عقار بشارع دولسي بالحي السادس المجاورة الأولى.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي تنسيقًا مع قطاع أكتوبر.

حاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران وأخمدوا الحريق دون خسائر في الأرواح مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدده.