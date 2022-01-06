حريق منزل بجوار مسجد في أبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقًا في منزل بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة اللهب بجوار مسجد السلام قريه طموه.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي تنسيقًا مع قطاع الجنوب ومأمور قسم أبو النمرس.

حاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران وأخمدوا الحريق دون خسائر في الأرواح مع تنفي عملية التبريد لمنع تجدده.