محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري والصناعي.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1267 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط 219 قضية مخابز ودقيق، بمضبوطات بلغت 18,650طن.

كما ضبطت الحملة 42 قضية غش غذائي، بمضبوطات بلغت 105 طن – 60 ألف عبوة – 800 ألف قطعة.

ونجحت الحملات في ضبط 21 قضية لحوم ودواجن وأسماك بمضبوطات بلغت 14,529 طن – 55 قطعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.