إحباط ترويج مواد غذائية فاسدة في الأسواق بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط المدير المسئول عن مصنع للبسكويت كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة؛ لقيامه بتصنيع البسكويت غير المطابق للمواصفات القياسية، مُستخدماً مستلزمات إنتاج بدون بيانات تجارية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وطرح منتجاته للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين بالمخالفة للقانون.
ضُبط بحوزة المتهم (1٫946 طن من مستلزمات الإنتاج "نشادر – هوالك بسكويت" داخل أجولة بدون بيانات تجارية ومجهولة المصدر وبها تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستخدام الآدمي مُعدة للتصنيع).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الغش التجاري وتداول السلع مجهولة المصدر.
ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.