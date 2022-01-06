بـ 1,5مليون.. ضبط صاحب مطبعة بعابدين يتاجر في العملة الأجنبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على صاحب مطبعة بمنطقة عابدين؛ لقيامه بممارسة نشاط بالاتجار بالعملة.

معلومات وتحريات ضباط مباحث القاهرة قيام صاحب مطبعة، مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، بممارسة نشاط التحويلات المالية غير المشروعة بالاشتراك مع آخرين مقيمين بإحدى الدول، والذين يقومون بتجميع مدخرات العاملين المصريين هناك بالعملة الأجنبية، والإتفاق عقب ذلك مع بعض التجار والمُستوردين المصريين علي دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من إحدى الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيام هؤلاء التجار والمستوردين بتسليم قيمتها للمتهم المذكور بالعملة المحلية - وهو ما يعرف بنظام المقاصة – وعقب ذلك يقوم بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

تبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضي بلغ نحو 1,5 مليون جنيه مصرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.