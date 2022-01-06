بتعاملات 9 ملايين جنيه.. ضبط سيدة اشتركت مع آخر في تجارة العملة بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط إحدى السيدات لقيامها بالاشتراك مع آخر متواجد بالخارج بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص" متواجد بإحدى الدول للعمل بها" وزوجته – مقيمان بمركز شرطة نبروه بالدقهلية بممارسة نشاطا إجراميا تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول "بالعمله الأجنبية"، وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب الثانية بالبريد المصرى وهو ما يعرف "بنظام المقاصة" وتقوم الثانية عقب تلقيها تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمة الثانية وأمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول "المتواجد بإحدى الدول"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال أربعة أعوام طبقاً للفحص المستندي 9 ملايين جنيه مصري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.