شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى المقر البابوى، أمس الأربعاء، المستشار عمر مروان وزير العدل، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأعرب البابا تواضروس الثانى، عن سعادته بزيارة المستشار عمر مروان وزير العدل للتهنئة بعيد الميلاد وهو ما يعكس عمق الروابط الأخوية التى تجمع بين جميع المصريين.

من جانبه، أكد وزير العدل أنه جاء إلى المقر البابوى لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد لقداسة البابا تواضروس الثانى وجميع المسيحيين، وأنه يعتز بالقيمة الوطنية الكبيرة لقداسة البابا والكنيسة القبطية على مدى تاريخها العريق.