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تعرف على المشروعات المقرر افتتاحها خلال 2022 بالجيزة

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القاهرة - سامية سيد - اقتربت محافظة الجيزة، من افتتاح عدد المشاريع ومنها ما سيتم افتتاحه العام الجارى 2022، ويرصد الخليج 365 عددا منها فى النقاط التالية:

 

• سيتم افتتاح محور الفريق كمال عامر العام القادم والذى سيربط عددا كبيرا من المحاور، كما سيحل أزمات المرور، على غرار ما تم تنفيذه فى محور السادات بديل شارع الهرم.

 

• ستنتهى المحافظة من المحور الجديد الموازى لمحور 26 يوليو، وجارى تحديد المسار بالمرحلة الأخيرة، سيحدث انفراجه كبيرة فى الطريق.

 

• البدء فى تطوير كورنيش ترعة المريوطية فى المسافة من بعد كوبرى عثمان حتى العياط وسيكون محور مرورى وممشى سياحى، بالإضافة إلى انعكاس الشكل الحضارى لتنشيط السياحة.

 

• افتتاح تطوير شارع البحر الأعظم والنيل السياحى.

 

• تخصيص بعض الأماكن لانتظار السيارت وطرحها للمزايدة العلنية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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