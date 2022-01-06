شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات حصول عمال المقاولات على خدمات التأمين الصحى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمات التأمين الصحي لعمال المقاولات، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي.

الخليج 365 ينشر تقريرا معلوماتيا عن كيفية حصول عمال المقاولات على خدمات التامين الصحى فى نفاذ محددة

- يتوجه المؤمن عليه لمكتب التأمينات لاستخراج بيان بسداده اشتراك التأمينات والتأمين الصحى

- ثم التوجه لأقرب فرع من فروع التأمين الصحي بالمدينة أو المحافظة التابع لها محل سكنه.

- يستلم بطاقة التأمين الصحي باشتراك شهري يبلغ 154 جنيها من فرع التامين الصحى

- قيمة الاشتراك يتضمن اشتراكات التأمينات، وقدرها 140 جنيها، واشتراكات التأمين الصحي تبلغ 14 جنيها.