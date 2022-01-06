محافظة الجيزة تعلن عن وظائف جديدة بـ 4500 جنيه شهريا - اعرف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت محافظة الجيزة، عن حاجتها إلى عمال نظافة للعمل بقطاعات النظافة المختلفة وذلك في أعمال الكنس وخلافه.
4500 شهرياً
قيمة الأجر الصافي للعامل بـ 150 جنيهًا للعمل لمدة 8 ساعات على مدار اليوم الواحد، ويقدر الراتب الشامل لمدة 30 يوماً بقيمة 4500 جنيه شهرياً.
المستندات المطلوبة
(صورة بطاقة الرقم القومي - شهادة تأدية الخدمة العسكرية).
أماكن التقديم
(الدقي - العجوزة - بولاق الدكرور - الوراق - شمال الجيزة - جنوب الجيزة - العمرانية - الطالبية - الهرم).
يتم تسليم الأوراق والمستندات المطلوبة اعتباراً من تاريخ اليوم الخميس 6 يناير وحتي يوم الاثنين 31/1/2022 علماً بأن العمل مستمر أيام العطلات.