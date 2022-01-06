هدم الحي السادس بمدينة نصر.. ما الخيارات المتاحة أمام الأهالي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بالمنطقة الشرقية في التواصل مع المواطنين من سكان الحي السادس بغرب مدينة نصر، من أجل تنفيذ مخطط هدم الحي بالكامل.

وعقد إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، اجتماعا مع عدد من ممثلي الأهالي في المنطقة المستهدف إزالتها من أجل إطلاعهم على القرار وتفاصيله.

ومن المقرر أن تتم أعمال التطوير على عدة مراحل أولها من القسم وحتى شارع الشركات والمرحلة الثانية من شارع الشركات حتى الخليفة الظافر، ثم المرحلة الثالثة في الجزء الخاص بمنطقة أبورامي.

وبحسب ما دار بين نائب المحافظ والمواطنين خلال الاجتماع، توجد عدة بدائل متاحة أمام السكان.

ومن بين البدائل المطروحة شقق جاهزة مفروشة وكاملة المرافق وبها فرش بـ 60 ألف جنيه وهي في مدينة السلام.

كما يوجد مقترحات أخرى ومنها حصول المواطنين على تعويض مادي مقابل الوحدات الخاصة بهم في المنطقة حسب سعر المتر في المنطقة.

ومن بين المقترحات أيضا أن يتم العودة للمنطقة بعد تطويرها ولكن بالأسعار الجديدة مع حساب الفارق بين تعويض الوحدات الخاصة بهم وبين السعر الجديد للوحدة.

وبشأن أصحاب المحال التجارية، قال نائب المحافظ خلال الاجتماع، إنه من الممكن بحث إمكانية الحصول على محل جديد في نفس المنطقة بعد التطوير، أو الحصول على محال بديلة في منطقة أخرى أو الحصول على محل في تلك التي تقام أسفل الكباري الجديدة، وهذا بالنسبة للإيجار، وبالنسبة لأصحاب المحال "تمليك" سيحصلون على تعويض مادي.

كانت ميرفت مطر، رئيس حي مدينة نصر غرب بالمنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة، قالت إنه سيتم إزالة منطقة الحي السادس بالكامل.

وأضافت لمصراوي، أمس الأربعاء، أنه سيتم إزالة المنطقة بالكامل في إطار مخطط تطوير خاص بها.

وأكدت رئيس الحي على أنه من المقرر إقامة منطقة عقارات على الطراز الحديث على نفس الأرض بعد إزالة العمارات الموجودة بها حاليا.

وأوضحت أنه تم عقد اجتماع مع الأهالي وسكان المنطقة من أجل هذا الأمر من قبل المهندس إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية

وكشف مصدر، لمصراوي، السبب خلف هذا التوجه وهو تطوير المنطقة على نحو يليق بالحي العريق إلى جانب الاهتمام بالطراز الجديد للعقارات التي سيتم إنشائها في نفس المنطقة عقب إخلاءها.

وبين المصدر أنه سيتم التوصل إلى حلول مرضية للسكان سواء من خلال التعويضات المادية النقدية أو الحصول على وحدات سكنية بديلة.

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