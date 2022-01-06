يستخدمها المنتحرون.. 11 إجراء من "الزراعة" للحد من انتشار الحبة القاتلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

اشتهرت "الحبة القاتلة"، الاسم الذي اشتهرت به "حبة الغلة"، التي يتم إنتاجها من أجل حماية المحاصيل الزراعية من التسوس، خصوصًا في الفترة الأخيرة؛ إذ يلجأ إليها المنتحرون كوسيلة سريعة للتخلص من الحياة.

قال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في هذا الخصوص، إن اسمها المتعارف عليه عند المزارعين هو "حبّة الغلة"؛ وهي تستخدم كمبيد حشري، من أجل حفظ الغلال المختلفة من التسوس، وهي شديدة الخطورة على الإنسان لدى لمسها أو استنشاقها أو تناولها.

وأضاف عبد المجيد، في تصريحات لمصراوي، أن الوزارة اتخذت ١١ إجراءَ للحد من انتشار هذه الحبة طبقًا للتوصيات الخاصة من مجلس النواب، لافتاً إلى أن الإجراءات اللازمة تفرض حظر انتشارها بشكل واسع؛ وهو ما نعمل عليه منذ ٣ سنوات بعد زيادة حالات الانتحار.

وأكد رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة أنه لا يتم إصدار موافقة فنية لاستيراد هذه المبيدات إلا بعد تقديم الشركة المستوردة تعاقدًا مع الشركات المتخصصة في أعمال التبخير أو الصوامع أو مطاحن الغلال، وثانياً: تشديد الرقابة على أسواق بيع وتدوال المبيدات بالتنسيق مع الجهات المعنية "شرطة المسطحات المائية".

ولفت عبد المجيد إلى مصادرة أية كميات موجودة ومخالفة من عبوات مبيدات فوسفيد الألومنيوم والماغنسيوم في محلات الاتجار بالمبيدات، على أن يتم اتخاذ إجراء غلق للمحلات بموجب محضر رسمي بالواقعة.

وأشار رئيس لجنة المبيدات إلى حرمان الشركات المخالفة من الاستيراد مرة أخرى حال ضبط الحبة في السوق أو في مخازنها دون تعاقد، مضيفًا أن الأحد المقبل سوف يتم الإعلان عن هذه القرارات بشكل نهائي.