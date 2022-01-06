شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" توضح 7 معلومات مهمة يجب إبلاغ الإسعاف بها عند الحوادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 7 معلومات مهمة يجب توفيرها لدى المبلغ عند الاتصال بالإسعاف أثناء الحوادث. وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه يجب التسلح بهذه المعلومات عند الإبلاغ عن الحوادث، وتتضمن هذه المعلومات:

1- اسم المتصل.

2- طبيعة الحادث.

3- رقم التليفون الذى تتصل من خلاله.

4- يجب التأكد من أن متلقى المكالمة حصل على كل المعلومات المطلوبة.

5- عدد الإصابات وطبيعتها الظاهرية.

6- العنوان الذى وقع فية الحادث.

7- اذكر الخدمة التى ترغب فيها من خدمات الطوارئ.