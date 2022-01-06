أخبار مصر

"الصحة" توضح 7 معلومات مهمة يجب إبلاغ الإسعاف بها عند الحوادث

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" توضح 7 معلومات مهمة يجب إبلاغ الإسعاف بها عند الحوادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 7 معلومات مهمة يجب توفيرها لدى المبلغ عند الاتصال بالإسعاف أثناء الحوادث. وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه يجب التسلح بهذه المعلومات عند الإبلاغ عن الحوادث، وتتضمن هذه المعلومات:

1- اسم المتصل.

2- طبيعة الحادث.

3- رقم التليفون الذى تتصل من خلاله.

4- يجب التأكد من أن متلقى المكالمة حصل على كل المعلومات المطلوبة. 

5- عدد الإصابات وطبيعتها الظاهرية.

6- العنوان الذى وقع فية الحادث. 

7- اذكر الخدمة التى ترغب فيها من خدمات الطوارئ. 

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا