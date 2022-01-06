وظائف هيئة نظافة الجيزة.. اعرف الأوراق المطلوبة والشروط

القاهرة - سامية سيد - ينشر " الخليج 365"، شروط التقدم فى وظائف هيئة نظافة الجيزة، حيث أعلنت محافظة الجيزة حاجتها إلى عمال نظافة للعمل بقطاعات النظافة المختلفة وذلك فى أعمال الكنس وغيرها، على أن يكون قيمة الأجر الصافى اليومى للعامل 150 جنيها، والعمل لمدة 8 ساعات يوميا.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012