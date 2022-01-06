شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف هيئة نظافة الجيزة.. اعرف الأوراق المطلوبة والشروط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر " الخليج 365"، شروط التقدم فى وظائف هيئة نظافة الجيزة، حيث أعلنت محافظة الجيزة حاجتها إلى عمال نظافة للعمل بقطاعات النظافة المختلفة وذلك فى أعمال الكنس وغيرها، على أن يكون قيمة الأجر الصافى اليومى للعامل 150 جنيها، والعمل لمدة 8 ساعات يوميا.
- صورة بطاقة الرقم القومى وشهادة تأدية الخدمة العسكرية.
- التقديم بمقرات الأحياء طبقاً للأقرب لمحل السكن ( الدقى – العجوزة – بولاق الدكرور - الوراق – شمال الجيزة – جنوب الجيزة – العمرانية – الطالبية – الهرم ) .
- التقديم حتى يوم الاثنين الموافق 31/1/2022 علماً بأن العمل مستمر أيام العطلات.
- مدة العمل في الوظيفة 8 ساعات يوميا تبدأ 8 صباحا.
- الأجر 150 جنيها يوميا بإجمالى 4500 جنيه شهريا.