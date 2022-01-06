شكرا لقرائتكم خبر عن قبل محاكمة محامي كريم الهوارى.. تعرف على أشهر جرائم انتحال الصفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل نظر محاكمة محامي "كريم الهوارى"، المتهمين بانتحال صفة والشروع فى الحصول على كاميرات المراقبة التي سجلت حادث تصادم "الشيخ زايد"، المتهم فيها الهوارى، قامت الأجهزة الأمنية بالقبض على العديد من المتهمين بانتحال الصفة واستخدام نفوذهم في النصب على المواطنين لعل أشهرهم الجرائم التالية :

- المتهم بانتحال صفة مستشار برئاسة الجمهورية

انطلاقاً مـن جهـود وزارة الداخلية في حماية البلاد من المخططات الإجرامية التي تضطلع الكيانات المعادية خاصة تنظيم الإخوان الإرهابي بالترويج لها والتي تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من مقدراته .. وذلك من خلال ترويج الشائعات والأخبار المغلوطة بهدف إثارة البلبلة في أوساط المواطنين وتشويه صورة مؤسسات الدولة أمام الرأي العام ، وفي ضوء ما رصدته المتابعة مؤخراً من قيام المنابر الإعلامية التابعة للتنظيم بالترويج لمحادثة هاتفية بين شخص يدعى أنه اللواء / فاروق القاضي مع سيدة تدعى / ميرفت محمد ادعت أنها مستشارة برئاسة الجمهورية ، واتفاقهما على قيام المذكور من خلال علاقاته المتشعبة بالعديد من المسئولين بالدولة بتسهيل حصولها وبعض المرتبطين بها على عقود لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بإنشائها في مختلف المجالات .. وذلك بغرض تحقيق ربح مادي للمذكورة.

وأمكن لقطاع الأمن الوطني كشف ملابسات المحادثة الهاتفية المشار إليها وضبط المتحدثين خلالها .. حيث تبين أن الأول يدعى / حنفي عبدالرازق السيد محمـد ("61" عام – عاطل – يقيم بمحافظة القاهرة – مسجل خطر جرائم نصب وسبق اتهامه والحكم عليه في عدد "22" قضية متنوعة "نصب ، قتل خطأ ، تنقيب عن آثار") والثانية تُدعى / ميرفت محمد على أحمد البدوي (٥٢ عام – حاصلة على لسانس حقوق – تقيم بمحافظة الإسكندرية).

أسفرت عمليات الفحص والتحري عن كون المذكورين من العناصر سيئة السمعة التي تنتهج أسلوب النصب والاحتيال بهدف التربح المادي وعدم سابقة عملهما بأي من مؤسسات الدولة أو أجهزتها الحكومية وقيام المدعو / حنفي عبدالرازق بتسجيل المحادثـة الهاتفيـة المشـار إليها لترويجهـا فـي أوسـاط المحيطـين به وبثها لمجتمـع رجال الأعمال سعياً لإكساب ذاته الزخم الكافي وإيهام الآخرين بتعدد علاقاتـه بمختلف المسئولين بالدولـة وقدرتـه علـى إسـناد عقـود لتنفيـذ بعض المشروعات الكبرى بالبلاد لأي شخص .. وذلك في إطـار أعمال النصـب والاحتيال التي يضطلع بها

كما أسفرت التحريات عن تحديد شخص القائم بالتواصل مع الإخواني الهارب / عبدالله الشريف والذي تبين أنه يدعى / وائل عبدالرحمن سليمان محمد (42" عام - سمسـار - يقيم بمحافظة الإسكندرية) حيـث تبين ارتباط السمسـار المـذكور بالمدعو / حنفي عبدالرازق وحصوله على المحادثة الهاتفية منه في إطار محاولة الأخير إقناعه بقوة علاقاته وإمكانية منحه فرص للاستثمار في مجال المقاولات في وقت لاحق وفي ضوء تعرض المدعو / وائل عبدالرحمن لضائقة مالية قرر التواصل مع الإخواني الهارب المذكور وموافاته بالمحادثة الهاتفية المشار إليها مقابل مبلغ نقدى وقام بإرسالها له مع وعد بإرسال مكالمات أخرى على نفس النهج إلا أن الإخواني الهارب لم يقم بمنحه المبلغ المتفق عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط المتهمين والتليفون المحمول محل التواصل بين المدعو / وائل عبدالرحمن والإخواني الهارب / عبدالله الشريف والمتضمن المحادثات بينهما في هذا الشأن و تم العرض على نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيقات.

-عصابة "الضابط والأمين" بالبساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة، على المتهمين بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة تكوين تشكيل عصابى، تخصص فى القبض على المواطنين والاستيلاء على أموالهم فى البساتين

وقوات الأمن كشفت حيل المتهمين بعد تقديم عدة بلاغات، وتمكنت من ضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التى حولتهم لمحكمة الجنايات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، في القضية رقم 670 لسنة 2021 جنايات البساتين والمقيدة برقم 135 لسنة 2021 كلى حلوان قيام المتهمين، بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة، بالقبض على أحد المجنى عليهم بدون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك، وفى غير الأحوال التى تصرح بها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة إذ أعدوا لذلك مخطط إجرامي اتفقوا جنائيا عليه، للاستيلاء على ما يحوزه من مبلغ مالى، واستهله الأول بإمدادهم بطريق مرور المجنى عليه ورافقه فى اليوم المحدد لارتكاب الجريمة، حيث أسبغ المتهمان الرابع والخامس على أنفسهم صفة كاذبة «مأمورى ضبط قضائى» وتوجها رفقة السادس، لمكان تواجد المجني عليه، وما أن بلغا وجهتهم إلا واستغل المتهم السادس ارتدائه لملابسه الأميرية واصطحبه رفقة الآخرين عنوة داخل إحدى المركبات الأجرة، واحتجزوه بداخلها لحين استيلاء المتهمان الثانى والثالث على المبلغ المالى.

- المتهم بانتحال صفة موظف ببنك اختلس 4 ملايين جنيه من أموال العملاء

واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، من (إحدى السيدات، مقيمة بالقاهرة) بتعرضها لواقعة احتيال من قبل أحد الأشخاص والاستيلاء منها على مبلغ مالى مُدعياً لها أنه موظف بإحدى الجهات الحكومية، وزعم لها قدرته على تخصيص وحدة سكنية لنجلها - على غير الحقيقة .

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بالقاهرة) وقيامه بممارسة نشاط إجرامى احتيالى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم إنهاء مصالحهم لدى بعض الجهات الحكومية والخاصة على خلاف الحقيقة، وذلك عن طريق انتحاله صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية وإيهامهم بعلاقاته بكبار المسئولين، وتمـكن من خلال ذلك النشاط الاستيلاء على مبلغ مالى من الُمبلغة بعد أن أوهمها بقدرته على تخصيص وحدة سكنية لنجلها .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعثر بحوزته على (العديد من بطاقات الرقم القومى الخاصة ببعض المجنى عليهم - العديد من صور ضوئية لمسوغات التعيين خاصة بضحاياه - العديد من نماذج مشروعات لبعض المدن الجديدة لإستخدامها فى الإحتيال على المواطنين - هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين أنه مُحمل بالعديد من المحادثات بينه وبين ضحاياه التى تؤكد نشاطه الإجرامى"، وبمواجهة المتهم المذكور أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقر بارتكابه (عدد 5 وقائع ) بذات الأسلوب .

وعلى جانب آخر، واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الاختلاس، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسئولى أحد البنوك كائن بالقاهرة ضد (موظف بالبنك) وذلك لاختلاسه مبالغ مالية من أموال البنك .

أكدت التحريات صحة الواقعة وأسفرت عن قيام الموظف المذكور فى غضون الفترة من عام 2013 وحتى عام 2019 باستغلال طبيعة عمله بالبنك واختلاس مبالغ مالية من حسابات العملاء بالبنك، فضلاً عن منحه قروضا بأسماء بعض عملاء البنك دون علمهم واختلاس قيمة تلك القروض لنفسه، حيث بلغ إجمالى المبالغ المختلسة (4 ملايين جنيه).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص اعترف بارتكابه للواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

-ضبط شخص انتحل صفة موظف بالشهر العقارى للنصب على المواطنين

ونجحت وزارة الداخلية فى ضبط أحد الأشخاص لارتكابه وقائع نصب واحتيال على المواطنين، منتحلاً صفة موظف بأحد مكاتب الشهر العقارى بالإسكندرية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال جرائم انتحال الصفة والنصب والاحتيال على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية) بممارسة نشاط احتيالي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين المترددين على أحد مكاتب الشهر العقارى بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، وتم التوصل لإحدى المجنى عليهم (صاحبة مركز للخدمات الحكومية - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية) والتى قررت قيام المتهم المذكور بالنصب والاحتيال عليها والاستيلاء منها على مبالغ مالية نظير إنهاء إجراءات استخراج العديد من التوكيلات الخاصة بالمواطنين.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وتم حبسه 4 أيام.

-سقوط تشكيل عصابى تخصص في سرقة المواطنين بمصر القديمة

وألقت اليوم الأجهزة الأمنية، القبض علي عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى إرتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة" في مصر القديمة، وحرر محضر بالواقعة.

وكشفت ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بدائرة القسم) بأنه حال سيره بمنطقة سكنه فوجئ بقيام عدد (3 أشخاص) مستقلين سيارة، قاموا باستيقافه وإدعوا بأنهم رجال شرطة واصطحبوه داخل السيارة وقاموا بتفتيشه واستولوا منه على "مبلغ مالى" كان بحوزته وأجبروه على الترجل من السيارة ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف أحدهم وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، كما أمكن ضبط المتهمين الآخرين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة"، وأقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بذات الإسلوب.

وبإرشادهم تم ضبط (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية")، وأقروا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات الواقعة ووقائع سرقة أخرى، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان النائب العام، المستشار حماده الصاوي، أمر بحبس متهميْنِ انتحلا صفة عضوين بالنيابة العامة للاستيلاء على مقطع تصوير حادث تصادم الشيخ زايد وضبط اثنيْن آخرين.

وسألت النيابة العامة أفرادَ الأمن بمحلّ سكن الشاكي بواقعة انتحال شخصين صفة عضوين بالنيابة العامة للاستيلاء على مقطع تصوير حادث تصادم الشيخ زايد، فقرروا ذاتَ مضمون أقواله، وأوضحوا أن المتهمين الأربعة دخلوا إلى المجمع السكني محل الواقعة متجهين نحو منزل الشاكي مباشرة، ثمَّ حالَ عبورهم بوابةَ الخروج اعترضهم أحدُ أفراد الأمن لسؤالهم عن تحقيق الشخصية فنهره أحدهم وأخبره بصفاتهم المنتحلة، وتمكنوا بذلك من الخروج، وقدم أفراد الأمن مقطعين فيديو صورتهما آلات المراقبة لدخول المتهمين وخروجهم.

واستجوبت النيابة العامة للمتهميْن المضبوطيْن المنتحلين صفة عضوين بالنيابة العامة للاستيلاء على مقطع تصوير حادث تصادم الشيخ زايد، ورفضا الإجابة عما نُسب إليهما من اتهام، وتبين أنهما محاميان أحدهما موكَّل للدفاع عن المتهم/ كريم الهواري في واقعة الحادث، وادّعيا شعورهما بالاعياء، فقررت النيابة العامة عرضهما على أحد المستشفيات، وكلفت جهات الشرطة بالتحري حول الواقعة فتوصلت لصحة انتحالهما وآخريْن بمحل الواقعة صفةَ أعضاء بالنيابة العامة.

وسيتم نظر محاكمة محاميي "كريم الهوارى"، المتهمين بانتحال صفة والشروع فى الحصول على كاميرات المراقبة التي سجلت حادث تصادم "الشيخ زايد"، المتهم فيها الهوارى، يوم السبت المقبل وسط تأمينات مشددة من الأجهزة الأمنية.