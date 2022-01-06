شكرا لقرائتكم خبر عن إعلاميون ونواب وأقباط يهنئون الشعب المصرى بعيد الميلاد المجيد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامى طارق علام مقدم برنامج "كلام من دهب" على قناة المحور إنه سعيد بمشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد مع الطائفة الإنجيلية، مؤكدا أنه احتفال يسوده الحب والطاقة الإيجابية، مؤكدا أنه يعتز بأصدقائه من الطائفة الإنجيلية موضحا أن التهنئة لكل الشعب المصرى.

وتابع النائب طارق الخولى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى لقاء مع تليفزيون الخليج 365 بمناسبة احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد أنه حريص على التواجد مع الأقباط والكنيسة الإنجيلية وسط الإجراءات الاحترازية، مؤكدا أن الحضور كان كبير رغم تحديات كورونا وكان هناك حرص على الحضور والمشاركة وتقديم رسالة محبة وسلام، مؤكدا أن عظة الدكتور أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية والدكتور سامح موريس لم تكن دينية فحسب ولكن كانت وطنية أيضا ورؤية لنا جميعا لنتحد جميعا على أرض السلام والمحبة.

وقال القس رفعت فكرى رئيس السنودس الإنجيلى إن يهنئ الشعب المصرى بعيد ميلاد السيد المسيح، مؤكدا أن الاحتفال يضم مسلمين وأقباط يأتى وسط ظروف انتشار جائحة كورونا، متمنيا أن تكون سنة 2022 سنة أقل ألما ونعيش في محبة، وأن تنتهى جائحة كورونا بسلام.