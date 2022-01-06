شكرا لقرائتكم خبر عن للباحثين عن ظائف.. 8 آلاف و592 فرصة عمل برواتب تصل لـ5 آلاف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ويستعرض ”الخليج 365” فى هذا التقرير فرص العمل المتوفرة لدى وزارة القوى العاملة:

1- القاهرة: 450 فرد أمن براتب يصل لـ 3400 جنيه، و20 مشرف أمن براتب 5000 جنيه، و10 مدخل بيانات، و 10 مراقب كاميرات، و10 أفراد أمن إدارى.

2- الشرقية: 14 مهندس إنتاج، و5 مهندسى صيانة، و12 محاسبا، و17 مندوب مبيعات، و10 مسئولى موارد بشرية، و6 مسئولى شئون إدارية، و5 مسئولى نظم معلومات، ومراجع حسابات، وخدمة عملاء، و30 أمين مخازن، و10 مساعدى أمين مخزن، و395 فنى جودة، و1343 عامل إنتاج، و45 عامل مخزن، و232 فرد أمن، و1678 عامل ماكينة خياطة، 289 عاملا عاديا، و318 عامل تعبئة وتغليف، و115 عامل تشطيب، و100 عامل نسيج، و50 عامل فرن، و50 عامل طباعة، و15 عامل فورم، و119 مشرف إنتاج، و200 مساعد مشرف، و200 عامل تشغيل ميكانيكا، و4 مشرف صيانة، و41 سائق كلارك، و5 فنيى سلامة وصحة مهنية، و5 عاملى كنترول، و8 فنيى طباعة، و2 فنى ميكانيكا، و50 مساعد تشغيل، و47 فنى لحام CO2، و24 فنى برادة، 32 حجار، و3 جزارين، و50 عامل مكواة، و100 عامل قص.

3- السويس وبورسعيد والإسماعيلية: 4 خياطين، و16 عامل نظافة، و65 عامل إنتاج، وسكرتيرة، وعامل صيانة، و2 عامل مخازن.

4- البحيرة: 525 فنى سنجر وأورليه وأوفر، و20 مكوجيا، و15 مشرفا، و100 فرد أمن، و50 عامل تعبئة وتغليف، و50 فنى جودة.

5- دمياط والمنوفية: مهندس ميكانيكا، و2 محاسب، ومسئول مخازن، و2 مندوب مبيعات، و23 عاملا عاديا، و8 فرد أمن، و5 نساجين، و10 مشرفى تنمية أسواق، و60 أخصائى خدمات مالية فردى وجماعى.

6- البحيرة: 4 مسئولى ائتمان، و5 مهندسين زراعيين، و15 عاملا زراعيا، وفنى صيانة، و15 عمال إنتاج، و8 فنيى حقن ونفخ بلاستيك.

7- القليوبية: 10 محاسبين يجيدون الحاسب الآلى، و2 أمين خزينة، و90 عامل إنتاج، و40 عاملا عاديا، و10 عاملى ثلاجات، و4 مساعدى حداد، و4 كهربائيين، و10 أفراد أمن.

8- الفيوم: 149 فرصة عمل متاحة، منها: 100 فرد أمن، و12 شيف فرن، و3 نجارين، و2 فنى تحميل، و20 عامل خياطة، و2 كاشير، و4 ويتر، و4 ستيوارد.

9- الدقهلية: مدير مصنع، و8 مديرى مبيعات، ومدير حسابات، و9 محاسبين، ومحامين، و11 مندوب مبيعات، و2 فنى مبردات هواء، و2 أخصائى اتصالات، و9 أخصائيي رقابة وتسويق، و6 ممثلى خدمة عملاء، و8 موظفين إداريين، و3 عاملى خياطة، و3 عاملى تشطيب، و3 عمال لمصنع حلوى، و2 سائق كلارك، و2 عامل صناعة كرتون، و16 أمين مخزن، و2 أخصائى خدمات، وملاحظ .

10- المنيا وأسوان والوادى الجديد: فقد وفرت فرص عمل متنوعة فى العديد من المجالات ومنها: محاسب، و22 أخصائى ائتمان، و3 منسقات ميدانية، و2 مهندس كهرباء، و10 عمال زراعيين، ومقدم مشروبات، و2 عامل عادى.

11- أسيوط مجموعة من فرص العمل شملت: 5 معلمات (إنجليزى – عربى – رياضيات)، و5 أخصائيين، ومهندس، و2 محاسب، و7 عمال عاديين.

12- قنا فقد وفرت فرص عمل متنوعة ومنها: 2 مهندس كهرباء، و2 مهندس ميكانيكا كونترول، و2 محاسب، و2 مشرف تيار خفيف، و18 فنى (تكييف وتبريد – استدعاء آلى – كنترول لوحات تيار)، و4 فنيى ماكينةCNC .

13- شمال سيناء يوجد 2 معلم، و3 محاسب، و10 مندوبى مبيعات، و4 أمناء مخازن، و3 سائقى رخصة أولى وثانية، و10 عمال عاديين.

ويتم التقدم لشغل الوظائف على الموقع الإلكترونى www.manpower.gov.eg"النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبى العمل"، وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.