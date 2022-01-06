مواقيت الصلاة اليوم الخميس في القاهرة وعدد من المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
ينشر "الخليج 365" مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 6/1/2022، الموافق 3 جمادى الثانية 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.
وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:
مواقيت الصلاة في القاهرة:
أذان الفجر 5:19 صباحًا
أذان الظهر 12:00 صباحاً
أذان العصر 2:49 مساءً
أذان المغرب 5:09 مساءً
أذان العشاء 6:31 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسكندرية:
موعد أذان الفجر 5:25 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:04 صباحاً
موعد أذان العصر 2:51 مساءً
موعد أذان المغرب 5:10 مساءً
موعد أذان العشاء 6:34 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:
موعد أذان الفجر 5:16 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:56 صباحاً
موعد أذان العصر 2:44 مساءً
موعد أذان المغرب 5:04 مساءً
موعد أذان العشاء 6:26 مساءً
مواقيت الصلاة في أسوان:
موعد أذان الفجر 5:07 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:54 صباحاً
موعد أذان العصر 2:53 مساءً
موعد أذان المغرب 5:14 مساءً
موعد أذان العشاء 6:31 مساءً